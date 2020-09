PSG : le vestiaire doute de la gestion de Thomas Tuchel

Deux matchs en Ligue 1, deux défaites. Le retour aux affaires courantes du Paris Saint-Germain vire au cauchemar. La défaite du champion de France au Parc des Princes face à l'OM (0-1) dimanche dernier, a laissé des traces au sein du vestiaire parisien. A tel point que certains membres de l'effectif commenceraient à s'interroger sur la gestion de Thomas Tuchel. Il faut dire que certains faits de jeu interpellent en coulisses. Notamment l'absence de quelconque influence tactique sur le terrain.

Comme face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, les Parisiens s'en sont trop remis au seul Neymar pour entrevoir la lumière lors du Classique. Une stratégie prévisible qui irrite sérieusement le vestiaire francilien. Selon les informations de RMC Sport, les joueurs émettraient de gros doutes sur les choix de leur entraîneur depuis plusieurs semaines. L'utilisation de Marquinhos susciterait une certaine incrédulité chez les intéressés qui espéraient ainsi revoir définitivement leur nouveau capitaine en charnière centrale avec Presnel Kimpembe.

Les choix de Thomas Tuchel interpellent

Malheureusement pour eux, l'international brésilien devrait encore évoluer dans l'entrejeu quand Leonardo aura déniché le successeur de Thiago Silva. Outre Marquinhos, le clan français de l'effectif du PSG se plaindrait de la gestion si particulière de Tuchel envers les Sud-Américains. Outre ces deux points, l'utilisation de Mauro Icardi lors du Final 8 de Ligue des Champions a cristallisé les interrogations de plusieurs cadres du vestiaire. Ainsi, la relation entre les deux hommes se serait sensiblement détériorée ces dernières semaines.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain a déboursé 50 millions d'euros pour s'offrir définitivement les services de l'attaquant argentin. Ce soir, la formation parisienne accueille le FC Metz au Parc des Princes (match à suivre en direct commenté sur notre live). Une nouvelle déconvenue et l'étau commencerait sérieusement à se resserrer autour de Thomas Tuchel. On peut avoir réalisé la meilleure saison dans l'histoire du club et être rapidement propulsé sur le banc des accusés...