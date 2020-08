PL : Jürgen Klopp nommé coach de la saison

La saison de Premier League est terminée. Après que Trent Alexander-Arnold a été nommé meilleur jeune joueur de la saison, Liverpool obtient une nouvelle distinction. Celle de l'entraîneur de l'année, qui revient donc à Jürgen Klopp.

Avec un exercice 2019-2020 historique terminé avec 99 points, les Reds du technicien allemand ont remporté 32 de leurs 38 matchs. L'ancien coach du Borussia Dortmund a obtenu la distinction face à Frank Lampard, Chris Wilder et Brendan Rodgers.

𝑮𝑬𝑻 𝑰𝑵, 𝑩𝑶𝑺𝑺!



Jürgen Klopp has been named @premierleague Manager of the Season for 2019/20 👏