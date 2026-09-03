Le Barça prévoir une clause libératoire dingue pour Hamza Abdelkarim

Arrivé la saison dernière au FC Barcelone pour jouer avec l’équipe U19, Hamza Abdelkarim (18 ans) impressionne. Sélectionné avec l’Égypte à la Coupe du Monde 2026, il a été performant avec les Blaugranas en préparation. Entré en jeu lundi dernier contre le Rayo Vallecano, il a également fait ses débuts officiels avec l’équipe première.

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Une évolution positive pour le joueur qui a un contrat jusqu’en juin 2029. Selon Sport, les Barcelonais veulent le blinder et lui proposer un nouveau contrat. Disposant d’une clause libératoire de 15 millions d’euros jugée abordable, il pourrait la voir passer à 150 millions d’euros.