Rennes est passé proche du miracle, mais Rennes a encore perdu à l’arrivée. Après avoir été menés 3-0 face à Toulouse ce dimanche, les Bretons sont revenus dans la partie en toute fin de match grâce à un doublé d’Estéban Lepaul (90+5e, 90+12e). Mais le résultat n’y est toujours pas, et l’attaquant rennais - désormais comeilleur buteur de L1 avec 9 buts - n’a pas manqué de le souligner sur Ligue1+.

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«Ça fait trop de temps qu’on prend des buts à des moments clés, et quand on entame les matchs de cette manière, c’est compliqué de courir après le score en L1. On prend trop de buts dans les cinq premières minutes, les avant mi-temps, les retours de mi-temps… Comment l’expliquer ? Je ne sais pas, ça peut être un manque de concentration, de rigueur, mais c’est trop répétitif et excusez-moi du terme, mais ça nous met dans la merde à chaque fois. Il va falloir gommer ça au plus vite et arrêter de faire les mêmes erreurs», a confié l’international tricolore, ajoutant que son équipe avait produit de bonnes choses en deuxième mi-temps. Concernant sa cheville, il a rassuré et déclaré qu’il se sentait «de nouveau en pleine forme».