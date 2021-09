Marcelo ne compte faire aucun cadeau à l'OL

La suite après cette publicité

Il est toujours là. Du haut de ses 34 ans et de son énorme expérience européenne (Wisla Cracovie, PSV, Hanovre et Besiktas), Marcelo fait de la résistance. Envoyé en réserve après un épisode fort de tensions en début de saison, le défenseur central a refusé de quitter l'Olympique Lyonnais en fin de mercato, et ce, alors que le club rhodanien était prêt à le libérer face aux offres turques (Adana Demirspor notamment). Son casier définitivement enlevé du vestiaire des professionnels, il s'est pleinement investi avec l'équipe B.

«Ça se passe super bien. Il résout plus de problèmes qu’il n’en pose», explique un proche du groupe de National 2 à L'Équipe. Titularisé à cinq reprises par le duo Jérémie Bréchet-Gueïda Fofana, le Brésilien, buteur contre Fréjus (3-0), apporte toute son expérience à la jeunesse lyonnaise encore en phase d'apprentissage. Comme un grand frère. Malgré ses bons états de service, le natif de São Vicente n'a pas fait changer d'avis ses supérieurs.

Pas de résiliation en vue

Selon les informations de L'Équipe, l'OL souhaite en effet toujours terminer l'aventure commune en résiliant son bail à l'amiable. Il faut dire que cela lui permettrait d'économiser quelques précieux deniers (sous contrat jusqu'en juin 2023, le Paulista perçoit 2,4 M€ par an). De plus, son départ libèrerait une place d'extracommunautaire au sein de l'effectif lyonnais. Une donnée importante à l'approche du mercato d'hiver.

L'intéressé, lui, observe la situation avec un certain détachement. Il se sent très bien dans la capitale des Gaules et n'a absolument pas l'intention de partir, assure le quotidien sportif. Du moins, pas dans l'immédiat. Il ne fera aucun cadeau à l'OL. Un dossier de plus à gérer pour Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Juninho.