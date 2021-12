PSG : Leonardo juge la première partie de saison de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Leonardo monte au créneau pour Lionel Messi. Arrivé en grandes pompes l'été dernier au Paris Saint-Germain après son départ libre du FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or a eu du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs et à sa nouvelle vie sportive en Ligue 1. L'international argentin (158 sélections, 80 buts) a par exemple dû attendre le 28 septembre dernier (contre Manchester City, en Ligue des Champions) pour inscrire son premier but avec les Rouge et Bleu.

Entre retours tardifs avec l'Albiceleste et légères blessures, Leo Messi a également vu quelques obstacles se mettre en travers de son chemin depuis son arrivée dans la capitale française. Au-delà de cela, ce sont surtout les prestations parfois trop décevantes et le manque d'influence de la star mondiale du ballon rond qui ont soulevé de nombreuses critiques à son égard. Au cours d'un entretien accordé à Europe 1 et diffusé ce dimanche soir, Leonardo a en tout cas tenu à défendre le bilan du n°30 parisien, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison et qui a semblé plus en jambes lors de ses dernières sorties.

« Les chiffres de Messi sont incroyables sur les 6 premiers mois », estime Leonardo

« C'est indiscutable pour moi. Si tu commences un peu à discuter Messi, tu n'as rien compris. Il doit avoir un état d'esprit, comme Neymar, Mbappé. Créer ça, ce n'est pas facile. On ne peut pas douter. Les chiffres de Messi sont incroyables sur les 6 premiers mois. Lui et Mbappé, ce sont 80% des buts marqués par le PSG. Il est décisif, déterminant. On n'a pas pris Messi pour faire un show à chaque match mais pour être compétitif. Avec lui, on l'est, c'est sûr. On doit aussi être content, se sentir orgueilleux de ça, si on voit ça au Parc des Princes », a dans un premier temps lâché le directeur sportif du Paris SG.

« Lui, c'est un génie. On n'a jamais sous-évalué la situation de Messi et c'est normal, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire si ce n'est le meilleur. On a fait (le transfert de) Messi en trois jours. Même Messi croyait rester à Barcelone », a ensuite relancé le Brésilien sur les ondes de la radio, avant d'en remettre une couche sur les critiques prononcées contre Lionel Messi au PSG. « Il faut créer quelque chose de positif, les discussions négatives ne mènent à rien. Tout le monde marche sur le terrain. Les gens cherchent les problèmes. Messi doit être important sur les phases de danger. Il participe à l'équilibre, pour intercepter les ballons, gêner... je ne vois pas le problème honnêtement. » Reste désormais à La Pulga de faire définitivement taire ses détracteurs afin de mener l'actuel leader de Ligue 1 vers les sommets européens.