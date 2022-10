Ligue des Champions : le PSG et Benfica dos à dos malgré un but de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain recevait Benfica pour le compte de la 4ème journée de Ligue des Champions. Dans cette rencontre, malgré une domination territoriale en première période, le PSG ne se procurait quasiment aucune occasion avant le penalty transformé par Mbappé (39e, 1-0). Une belle réaction pleine de sang-froid pour le Bondynois après sa journée complètement folle. En face, les Portugais pressaient haut, mais ne parvenaient pas à inquiéter Gianluigi Donnarumma au terme d'un premier acte assez calme. Le PSG était devant, mais a réussi à tout gâcher au retour des vestiaires. Décevant quand on sait que Paris avait l'occasion de plier le match et de valider son ticket pour les huitièmes de finale suite à la défaite de la Juventus sur la pelouse du Maccabi Haïfa (0-2).

En deuxième période, l'arbitre, M. Oliver, allait consulter la VAR pour un éventuel penalty en faveur du Benfica, après une grosse semelle de Marco Verratti sur Rafa Silva. La sanction tombait quelques minutes plus tard, penalty pour les joueurs de Roger Schmidt. Joao Mario se chargeait alors d'exécuter la sentence et égalisait au moyen d'une frappe puissante du droit plein centre et sous la barre pour tromper le portier italien, parti au sol sur sa gauche (62e, 1-0). Encore une fois accroché par Benfica, Paris devra attendre pour valider sa qualification et n'a pas encore assuré la première place de son groupe. Les Parisiens n'ont pas totalement convaincu et ont cédé sur l'une des très rares opportunités de son adversaire, également sur penalty. Solide, Benfica réalise quant à lui un très bon résultat et finalement assez logique au regard de la physionomie de cette rencontre assez terne. Avec ce match nul, le PSG et le club portugais restent à égalité en tête du groupe H.