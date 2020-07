FC Pinzgau-Olympique de Marseille : les compositions officielles !

L'heure est venue pour l'OM de reprendre le chemin des terrains ! La première rencontre amicale de l'été de l'Olympique de Marseille a lieu cet après-midi, dans l'antre de Kufstein, en Autriche. Actuellement en stage en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne, les Olympiens affrontent le club du FC Pinzgau (D3 autrichienne). Coup d'envoi prévu à 18h30.

Pour ce premier match de la préparation estivale, André Villas-Boas aligne au coup d'envoi un 4-3-3, avec Steve Mandanda dans le but et une défense composée de Sarr, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car et Amavi. Au milieu, la recrue Pape Gueye évolue au poste de numéro 6, entouré par Rongier et Sanson. Devant le trio d'attaque est aujourd'hui composé de Thauvin, Benedetto et Chabrolle.

Les compositions d'équipes

Le XI du FC Pinzgau : Colic - Schubert, Kahrimanovic, Ziege, Mühlbacher - Raischl, Jatta, Gadenstatter, Fürstaller, Tandari - Cooksley

Le XI de l'Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Gueye, Sanson - Thauvin, Benedetto, Chabrolle

¡El primer XI de la pretemporada! 🔵⚪️@PipaBenedetto 🇦🇷 titular junto con @FlorianThauvin, debut de Pape Gueye en la media. @AlvaroGonzalez_ 🇪🇸 de inicio 👊 #FCPSOM pic.twitter.com/JLfLA5PEGf — Olympique Marseille (@OM_Espanol) July 19, 2020

Les remplaçants olympiens : Ngapandouetnbou, Vanni - Sakai, Ali-Mohammed - Kamara, Souaré, Khaoui, Strootman, Payet, Bertelli, - Aké, Germain