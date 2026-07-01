Coupe du Monde 2026 : tous les qualifiés pour les 8es de finale

On commence à y voir un peu plus clair pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde 2026. Après ce match entre la Belgique et le Sénégal, qui a vu les Diables Rouges se qualifier au terme d’une folle remontée 3-2, il faudra attendre le 16e de finale de la nuit entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine (2h, heure française) pour connaître le futur adversaire.

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Ce futur match aura lieu le mardi 7 juillet prochain à 2h (heure française). Plus tôt dans la soirée, l’Angleterre a difficilement validé son ticket pour le tour suivant en venant à bout de la RD Congo (2-1). Les Three Lions affronteront le Mexique au stade Azteca le 6 juillet (2h, heure française).

Les premières affiches des 8es de finale :

Canada - Maroc

Paraguay - France

Brésil - Norvège

Mexique - Angleterre

Etats-Unis ou Bosnie-Herzégovine - Belgique