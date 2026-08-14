OM : la réaction à chaud d’Amine Gouiri après la défaite contre l’Atlético

Malgré l’ouverture du score d’Igor Paixão, l’Olympique de Marseille a été défait par l’Atlético de Madrid (1-2), ce vendredi, pour son dernier match de préparation. Après la rencontre, Amine Gouiri a pris la parole au micro de Ligue 1+ pour évoquer la performance marseillaise, malgré le deuxième revers marseillais dans cette préparation. « C’était le dernier match de préparation, donc il fallait monter en intensité. C’était un bon test, on a rivalisé avec eux, il y a encore quelques détails à corriger. On pouvait aller chercher mieux, bien sûr qu’on voulait aller gagner, mais comme c’est un match de prépa, le résultat ne compte pas trop. »

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« Comment se sent le groupe malgré le contexte actuel ? On bosse bien, ça se voit sur le terrain, a indiqué l’attaquant algérien. On est montés en puissance, malgré que des joueurs soient arrivés après, on bosse bien. On va encore monter en puissance pour bien commencer le championnat. » Il faudra le montrer la semaine prochaine contre Strasbourg, pour le coup d’envoi de cette saison 2026/2027 de Ligue 1.