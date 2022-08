La ferme mise au point de Christophe Galtier sur la nouvelle discipline au PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est bel et bien entré dans une nouvelle ère. Comme l'avait annoncé le président Nasser Al-Khelaïfi, les paillettes, c'est terminé. Outre un changement de stratégie opéré sur le mercato, avec un recrutement moins ciblé sur des stars, cela implique notamment un cadre bien différent imposé par la nouvelle direction parisienne, avec Luis Campos, conseiller football de NAK, en tête. Ces derniers jours, on apprenait notamment que les joueurs sont désormais conviés à se rendre au centre d'entraînement pour prendre leur petit-déjeuner et leur déjeuner ensemble, en équipe. Plusieurs bruits de couloir faisaient aussi état d'une discipline bien plus stricte concernant des règles de vie drastiques en interne.

Interrogé par Le Parisien ce vendredi, Christophe Galtier a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. « Je vais revenir sur les obligations car tout ce que j’entends m’agace un peu, a dans un premier temps lâché le coach français, avant de poursuivre. Moi, au niveau du groupe, je ne parle qu’en français. Cela n’empêche pas qu’il peut m’arriver de demander à mon staff de traduire certaines choses pour éviter des malentendus. Mais il n’y a aucune obligation de parler français dans le vestiaire. Il y a des Argentins, des Portugais, des Espagnols… Pourquoi se parleraient-ils en français ? J’ai travaillé à l’étranger. Quand je croisais un francophone, je lui parlais français. Ces obligations-là, c’est du pur fantasme ! »

Galtier relativise sur le nouveau règlement

Et l'entraîneur du Paris SG de poursuivre. « J’ai aussi entendu dire que j’interdisais les téléphones à table. C’est faux ! Je leur demande juste de couper les sonneries et de ne pas répondre à table. Mais je ne leur interdis pas de regarder un match de foot en live quand même ou de recevoir un appel urgent. Dans ce cas-là, ils font un signe et s’isolent, il n’y a aucun problème. » Si Christophe Galtier a confirmé les règles concernant les déjeuners au Camp des Loges, il a aussi tenu à souligner que les joueurs n'étaient pas non plus en prison avec lui.

« Mais il n’y a pas de policier pour surveiller chacune de leurs allées et venues. (Il réfléchit) C’est juste la normalité. On passe beaucoup de temps ensemble, dans les hôtels ou au camp des Loges, il faut juste établir certains principes pour que ce soit agréable. Pareil pour les horaires : il faut que tout le monde soit à l’heure sinon ça crée des incidents qui risquent d’agacer. Pour le respect des gens qui sont à l’heure, je suis à l’heure, c’est la base. » Le discours est clair, les joueurs sont prévenus. Cela tombe bien, pour Galtier, il n'est pas possible de faire une grande saison « si tu n’es pas dépendant d’un cadre défini par la direction sportive, par l’entraîneur mais aussi validé par les joueurs. » Les conditions semblent réunies pour réaliser quelque chose de grand au PSG cette année.