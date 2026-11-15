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UEFA Nations League

France - Turquie : changement de dernière minute dans le onze turc

Par Valentin Feuillette
1 min.
France vs. Turquie @Maxppp
France 0-0 Turquie

La Turquie a été contrainte de procéder à un changement de dernière minute avant le coup d’envoi de son match face à la France, ce dimanche, dans le cadre de la sixième journée de Ligue des Nations. À l’issue de l’échauffement, Zeki Çelik a finalement dû déclarer forfait. Le latéral turc a été remplacé par Baris Alper Yılmaz dans le onze de départ, obligeant le sélectionneur à revoir ses plans à quelques minutes du début de la rencontre.

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Un changement médical de dernière minute qui vient modifier la composition turque initialement annoncée. Yılmaz prend ainsi place dans le couloir droit face aux Bleus, tandis que le reste du onze de départ reste inchangé. Le onze turc définitif est donc composé d’Özer, Demiral, Bardakcı, Topçu, Yılmaz, Yüksek, Çalhanoğlu, Uzun, Elmali, Güler et Gül.

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