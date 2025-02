José Mourinho suspendu après ses propos polémiques !

José Mourinho se retrouve depuis quelques jours au centre de l’actualité en Turquie. Pour rappel, le Special One, après le match contre Galatasaray, avait expliqué que le banc de touche de l’équipe rivale « sautait comme des singes », et que le match avait été de meilleure qualité car la partie avait été arbitrée par le Slovène Slavko Vincic, et non un arbitre turc. Et alors que le club de Victor Osimhen avait annoncé porter plainte pour les propos du coach portugais, celui-ci vient de recevoir une sanction.

D’après les informations de Sky Sports, José Mourinho vient de se voir infliger quatre matchs de suspension pour comportement antisportif et insultes envers Galatasaray. L’ancien entraîneur du Real Madrid ne devrait donc pas pouvoir être présent sur son banc de touche lors des rencontres face à Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum et Trabzonspor. Et vu le tempérament du principal concerné, la pression ne risque pas de redescendre…