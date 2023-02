Arsenal - Manchester City : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Attention, gros choc en perspective dans le Royaume ! Leader de Premier League, Arsenal (51pts) reçoit ce mercredi à l’Emirates Stadium son dauphin au classement, Manchester City (48 pts), dans le cadre d’un match en retard de la 12ème journée de championnat. L’enjeu est colossal pour les deux meilleures équipes de la saison en Angleterre puisque c’est tout simplement le trône qui se joue dans cette confrontation très attendue. En effet, après le match nul des hommes de Mikel Arteta face à Brentford (1-1), les Citizens sont revenus à seulement trois points de leur adversaire du jour suite à leur succès autoritaire face à Aston Villa (3-1) ce week-end. Et même si les Gunners ont encore un match de plus à jouer face à Everton le 1er mars, une victoire des protégés de Pep Guardiola relancerait complètement le suspense dans la course au titre puisqu’ils s’empareraient du fauteuil de leader au goal average. Vous l’aurez compris, malheur aux vaincus ! Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 20h30.

Pour cette sortie ô combien importante et décisive en Premier League, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1, très performant depuis le début de saison. Sans grande surprise, William Saliba est aligné en défense centrale, avec Takehiro Tomiyasu. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Jorginho et Martin Odegaard, placé en numéro dix, tandis que Gabriel Martinelli, Buyako Saka et Eddie Nketiah sont titulaires en attaque. Du côté des visiteurs, Pep Guardiola aligne un système en 3-2-4-1 avec l’indéboulonnable Erling Haaland titulaire en pointe. L’international norvégien sera épaulé par un quatuor composé de Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan et Jack Grealish. Enfin, Kyle Walker, Ruben Dias et Nathan Aké auront la lourde tâche de tenir l’arrière-garde et contrer les offensives des Gunners, aidés par le duo Rodri- Bernardo Silva qui est placé devant la défense.

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale – White, Saliba, Tomiyasu, Zinchenko – Xhaka, Jorginho - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah.

Manchester City : Ederson - Walker, Rúben Dias, Aké - Rodri, Bernardo Silva - Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland