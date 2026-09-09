Franck Haise prend la défense de l’OM

L’Olympique de Marseille aborde déjà un rendez-vous important. Après seulement trois journées, les Olympiens se retrouvent à quatre points du Stade rennais et sont surtout dans une période particulièrement délicate, marquée par une défaite inquiétante face au Paris FC et de nombreuses interrogations autour de leur début de saison. Entre les fragilités défensives, les résultats décevants et un contexte déjà tendu autour du club, l’OM se présentera vendredi à Rennes avec une forte envie de réagir. Mais pour Franck Haise, coach rennais, il est encore beaucoup trop tôt pour faire des Bretons de grands favoris. « Je reste très mesuré. Peut-être qu’au bout de 7, 8, 10 matches, on peut avoir des tendances un peu plus fortes. Dire qu’aujourd’hui on est grandement favori face à Marseille ? Je vais mettre un gros bémol, puisque d’abord c’est sur le terrain que ça se passe et je le répète, il y a de la qualité à Marseille, je sais que ça travaille bien et je pense qu’on est qu’au début de la saison, il faut rester assez calme. »

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Avec sept points au compteur, Rennes connaît un début de saison bien plus convaincant que son futur adversaire. Mais là encore, Haise refuse de s’enflammer et rappelle que le classement actuel ne signifie pas grand-chose. « Ce n’est pas parce qu’on a 7 points que tout est parfait et tout est rose, on sait qu’on a beaucoup de travail encore », a expliqué le technicien français, avant d’envoyer un message qui résume parfaitement sa prudence. « Je pense qu’au bout de trois journées, il faut rester mesuré sur les degrés de confiance des uns et des autres. (…) Après le premier match, ça avait été assez dithyrambique sur l’OM et puis deux matches plus tard… »