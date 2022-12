Sergio Agüero va rechausser les crampons

La suite après cette publicité

Contraint de prendre sa retraite, en décembre 2021, en raison de problèmes cardiaques, Sergio Agüero va finalement retrouver le chemin des terrains. Dans une compétition de football appelée "King’s League" regroupant 12 équipes et créée par Gerard Piqué, l’ancien buteur de Manchester City rechaussera les crampons pour porter les couleurs de son équipe de Kunisports. C’est ainsi au moment d’annoncer la liste des joueurs qui composeront son équipe que le joueur de 34 ans a surpris tout son monde.

« Je vais dire le joueur numéro 12 : 'Kun’ Agüero. Je suis très heureux. Dans certains ou plusieurs matchs, je serai là pour voir si nous pouvons faire quelque chose. Je dois récupérer du mollet, qui est un peu touché, mais j’ai déjà mis un kiné et je me prépare physiquement. Je veux accumuler un peu plus de buts que j’en avais », a ainsi annoncé l’Argentin.

