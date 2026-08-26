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Newcastle s’offre Nico Gonzalez contre 60 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nico González, à City @Maxppp

Et de sept pour Newcastle ! Le club du Tyneside vient d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain espagnol de 24 ans, Nico Gonzalez. Suite au départ de Sandro Tonali, le joueur de Manchester City était devenu la priorité des Toons qui ont déboursé 60 M€ (bonus inclus) pour s’offrir ses services.

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«Newcastle United a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat à long terme avec le milieu de terrain espagnol Nico González, en provenance de Manchester City. Âgé de 24 ans, ce joueur issu du célèbre centre de formation « La Masia » de Barcelone portera le maillot numéro 6 et devient ainsi la septième recrue senior de l’équipe cet été», indiquent les Magpies.

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