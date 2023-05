MU : Erik ten Hag a un pire bilan qu’Ole Gunnar Solskjaer

Drôle de première saison pour Erik ten Hag avec Manchester United. Après avoir vécu des débuts calamiteux avec notamment les polémiques autour de Cristiano Ronaldo, le coach néerlandais a su redresser la barre magnifiquement après la Coupe du Monde, permettant à United de revenir sur le podium de la Premier League. Une forme étincelante récompensée par un titre en Coupe de la Ligue. Puis les Mancuniens sont à nouveau tombés dans leur travers dans cette fin de saison en étant éliminés en quarts de finale de Ligue Europa et en perdant plusieurs matches en PL.

La suite après cette publicité

Alors quel bilan tirer de cet exercice 2022-2023 pour l’ancien stratège de l’Ajax ? La qualification (ou non) pour la Ligue des champions sera décisive, tout comme la finale de FA Cup contre Manchester City. En attendant, José Enrique, ancien joueur de Liverpool, a sorti une statistique intéressante sur son compte Twitter. Les Red Devils ont perdu plus de fois sous ten Hag cette saison (9 défaites) qu’ils ne l’ont jamais fait avec Ole Gunnar Solskjaer comme mentor. Un chiffre pas très glorieux quand on sait l’image qu’avait le tacticien norvégien auprès des fans mancuniens.

À lire

Manchester United : trois clubs dont la Juventus prêts à relancer Mason Greenwood