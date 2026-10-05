OM : Igor Paixão ouvre déjà la porte à un départ publiquement !

La fin de mercato a été particulièrement agitée pour Igor Paixão. Au cœur de nombreuses rumeurs mercato l’envoyant en Angleterre ou en Italie, l’ailier brésilien de 26 ans a réellement été proche de partir après une très belle préparation estivale, ce qui n’avait pas manqué d’agacer Bruno Genesio par ailleurs. Mais finalement, il est resté, pour le plus grand bonheur du tacticien français et des fans phocéens.

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« Je considère que mon rôle de président est celui qui recherche un équilibre entre les différentes parties prenantes. Paixão, je le vois, c’est un super joueur. J’ai estimé que mon devoir était que les efforts (les ventes, ndlr) s’arrêtent au moment où la valeur du projet sportif, la capacité de cette équipe à offrir un spectacle de qualité, à faire de belles audiences, était vraiment menacée. J’ai milité fortement pour ça (qu’il reste). J’ai jeté toutes mes forces pour qu’on garde Igor, mais in fine, cette décision, c’est celle de Frank McCourt », confiait par la suite Stéphane Richard, président marseillais.

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Il rêve de la Premier League

Dans un entretien accordé au média brésilien Band, Igor Paixão, généralement très discret, s’est exprimé sur ce mercato estival. « Ce mercato était un peu intense, le club a mis tout le monde en vente. Je ne voulais pas vraiment partir, je ne veux pas partir. J’ai aussi choisi de rester pour aider mon équipe, nous ne pouvons pas recruter, il n’y aurait pas eu de joueur pour me remplacer », a indiqué le Brésilien, arrivé à Marseille en 2025 contre 30 millions d’euros. Il a ensuite clairement ouvert la porte à un départ, vers la Premier League… ou le Brésil.

« C’est aussi un rêve de jouer en Premier League, nous allons faire une bonne saison pour que la prochaine fois d’autres clubs puissent venir et que nous puissions voir faire un pas plus grand. Bien sûr, cela doit être bon pour moi et pour le club. Je peux parler franchement. Il a des contacts avec mes agents à propos de Flamengo et Palmeiras. Quelques spéculations. Aucune proposition concrète n’est arrivée, donc c’est aussi plus de la spéculation. Je pense qu’au bon moment, cela arrivera. J’ai le rêve de jouer pour Flamengo. Si Dieu le veut, un jour je porterai la chemise Flamengo et réaliserai aussi mon rêve d’enfance et celui de ma famille, qui est Flamengo », a-t-il indiqué. Rendez-vous dès janvier donc…