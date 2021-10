Serie A : la Juventus s'offre l'AS Roma grâce à Moise Kean

Suite de la 8ème journée de Serie A ce dimanche soir avec une affiche de gala entre la Juventus et l'AS Roma. La Vecchia Signora s'est imposée d'une courte tête (1-0) face aux hommes de José Mourinho grâce à une réalisation de l'ancien attaquant du PSG Moise Kean, buteur à la 16ème minute de cette partie.

Les locaux s'en sortent bien, puisque le club de la Louve a dominé les débats (15 tirs contre 6 pour la Juve), et que Wojciech Szczesny a stoppé un penalty de Jordan veretout juste avant la pause (44e) Mais ce sont bien les joueurs de Max Allegri qui ont eu le dernier mot dans ce choc. Grâce à cette victoire, la Juventus reprend des couleurs et est désormais 7ème de Serie A, à un point de l'AS Roma, 4ème. Bien loin malgré tout des 24 unités du Napoli, plus que jamais leader en Italie.

