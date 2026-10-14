Sassuolo : trois cadors de Serie A lorgnent Darryl Bakola

Darryl Bakola, ancien joueur de l’OM, s’impose progressivement comme l’un des jeunes milieux à suivre en Serie A. Né en 2007, le joueur de Sassuolo a marqué les esprits lors de la rencontre face à l’AC Milan (1-1), au point d’impressionner Ruben Amorim par sa qualité technique et sa maturité. Recruté en janvier en provenance de Marseille pour 10 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter 2 millions de bonus, le Français dispose d’un profil recherché : capable d’évoluer à plusieurs postes au milieu, il se distingue par sa qualité de passe, son activité et sa capacité à jouer vers l’avant.

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Ainsi, ses performances attirent désormais l’attention de plusieurs cadors italiens. Selon Calciomercato, l’AC Milan suit de près son évolution, tandis que l’AS Roma et la Juventus sont également intéressées par son profil. La Vieille Dame possède toutefois un avantage dans ce dossier. Néanmoins, sa valeur aurait considérablement augmenté et pourrait dépasser les 30 millions d’euros. À seulement 19 ans, Bakola pourrait ainsi devenir l’un des dossiers à surveiller lors des prochains mercato, à commencer par cet hiver !