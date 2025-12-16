Menu Rechercher
Dinamo Zagreb : Ismaël Bennacer a marqué un superbe but

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ismaël Bennacer à Zagreb @Maxppp

Ismaël Bennacer est en opération reconquête. Alors que sa carrière n’a pas pris la trajectoire escomptée ces derniers mois avec un départ au Dinamo Zagreb en catimini, le milieu algérien performe en Croatie. Titulaire indiscutable avec le club croate, le milieu de 28 ans est enfin épargné par les blessures. Et l’ancien de l’OM et de l’AC Milan enchaîne les bonnes prestations.

La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️
MAGNIFIQUE BUTTTT DE BENNACER !!!! ⚽️🇩🇿

[@CompsMercu]
Pour son dernier match de l’année avec le GNK Dinamo, Bennacer s’est d’ailleurs illustré avec un superbe but lors de la victoire face au NK Slaven Belupo (5-2), troisième du championnat croate. Dans l’axe, le meilleur joueur de la CAN 2019 a décoché une frappe puissante du gauche qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse. De bon augure à quelques jours du début de la CAN : convoqué par Vladimir Petkovic, Bennacer peut bien prétendre à une place dans le onze de l’Algérie avec ses bonnes prestations.

Pub. le - MAJ le
