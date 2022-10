Les débuts contrastés d'Andrea Pirlo en Turquie

La suite après cette publicité

Juste avant le dernier mercato estival, on apprenait qu'Andrea Pirlo allait reprendre du service en Turquie. Le technicien de 43 signait alors un contrat court d’un an (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) avec le club turc du Fatih Karagümrük avec l'envie de se relancer après un passage décevant à la Juventus. En effet, un an avant cette signature dans l'un des clubs d'Istanbul, l'ancien international italien était limogé en Italie à la suite d'une saison délicate. Le Maestro ne sera resté qu'une seule petite année sur le banc turinois avant de devoir faire ses valises. L'Architecte, comme on pouvait l'appeler lors de son passage à l'AC Milan notamment, n’avait pas répondu aux attentes, en finissant à une décevante quatrième place en Serie A, laissant échapper le titre pour la première fois depuis neuf ans, malgré deux nouveaux titres en Coupe et en Supercoupe d’Italie.

L'ancien joueur passé par les plus grands clubs de l'autre côté des Alpes n'avait pas fait mieux sur la scène européenne, puisque la Vieille Dame s’était faite sortir en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le FC Porto (2-1, 2-3 a.p.). Des résultats qui poussaient donc Andrea Pirlo vers la sortie. Un an après cet échec cuisant pour sa première expérience sur un banc en tant qu'entraineur principal, l'Italien rejoignait donc Istanbul et la Turquie pour connaître une nouvelle expérience et un beau challenge sur les rives de la mer de Marmara. Tout semblait réuni pour que le Métronome, un autre de ses surnoms acquis au mérite lors de sa carrière de joueur, s'épanouisse à nouveau mais tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu pour le joueur qui représentait si bien la classe à l'italienne sur le terrain depuis son arrivée sur le banc turc.

Un bilan bien trop maigre et une défense aux abois

De retour sur un banc de touche avec l’ambition d’améliorer son expérience en tant qu'entraineur, Andrea Pirlo vit encore une saison compliquée. Pas en Italie cette fois-ci mais bel et bien en Turquie même si son début de saison ressemble à celui qu'il avait réalisé avec la Juventus en termes d'espoir puis de déception. Le Fatih Karagümrük est actuellement 13ème de Süper Lig sur 19 équipes avec seulement neuf points pris (sur 27 points possibles) lors des neuf premières journées. Avec deux victoires pour quatre défaites et trois matches nuls, le club basé à Istanbul est donc dans une situation délicate malgré la victoire acquise ce weekend contre Hatayspor (3-0). Un bilan assez maigre pour celui qui nourrissait de meilleures perspectives pour sa deuxième expérience significative. D'autant plus que la dernière défaite contre Fenerbahce s'est soldée par une nouvel échec cuisant avec un score de tennis (5 à 4). Le résultat de cette rencontre reflète d'ailleurs les difficultés auxquelles est confronté l'Italien au niveau défensif.

En effet, le club fondé en 1926 a notamment un sérieux problème avec sa défense. Malgré de nombreuses arrivées dont plusieurs joueurs de Serie A tels que Davide Biraschi (Genoa) et Matteo Ricci (Frosinone), les Stambouliotes subissent beaucoup trop le jeu de leurs adversaires. En neuf rencontres, les Turcs ont d'ailleurs encaissé pas moins de 17 buts. Avec une moyenne de plus de deux buts encaissés par match, ils font partie des moins bons élèves du championnat turc en termes de perméabilité (Alanyaspor et Kasimpasa ont encaissé 19 buts, Antalyaspor 18 et Ankaragucu 17 comme eux). Des chiffres terribles pour le Maestro qui n’a pas encore réussi à convaincre en Süper Lig. Même si la victoire contre Hatayspor, sans avoir encaissé le moindre but, a permis d'éteindre le début d'incendie, son avenir reste quand même incertain à la tête du Fatih Karagümrük. Si le club ne retrouve pas très rapidement une dynamique positive sur la durée, il y a fort à parier qu'Andrea Pirlo sera le premier à quitter le navire turc.

Surtout que le calendrier s'annonce chargé avant la Coupe du Monde au Qatar (Umraniyespor, 19ème ; Galatasaray, 6ème ; Antalyaspor, 15ème et Gaziantep, 10ème). La rencontre face à l'Umraniyespor (19ème) samedi 22 octobre prochain sera donc déjà décisive. Il s'agit, en effet, de la lanterne rouge du championnat turc, qui a pris seulement trois petits points depuis le début de la saison. Une rencontre face au Fatih Karagümrük (13ème, 9 points pris) qui s'annonce palpitante dans la course au maintien. Une victoire serait primordiale pour relancer la saison. Une défaite, en revanche, compromettra un petit peu plus l'avenir de l'entraîneur italien en Turquie.