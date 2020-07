Kai Havertz, Lucas Hernandez, Thiago Alcantara : la grosse mise au point du Bayern Munich pour son mercato

Fraîchement champion d'Allemagne pour la trentième fois de son histoire - la huitième de suite - le Bayern Munich a déjà bien lancé son mercato. Les Bavarois ont notamment recruté Leroy Sané pour un montant environnant les 50 millions d'euros, en plus de Tanguy Nianzou Kouassi et Alexander Nübel, tous deux arrivés libres de tout contrat en provenance du Paris Saint-Germain et de Schalke 04. Dans un long entretien accordé à Sport1, le président du club Karl-Heinz Rummenigge en a dit plus sur la suite du mercato.

La suite après cette publicité

« Je vais être très clair : nous ne pourrons pas recruter Kai Havertz (Bayer Leverkusen) cette année pour des raisons financières. Le Bayern et le foot européen sont actuellement confrontés à des défis financiers majeurs tant qu'il n'est pas possible de jouer à nouveau devant les spectateurs. Vous connaissez ce qu'a en tête Rudi Völler au Bayer Leverkusen », a-t-il d'abord lancé au sujet de la rumeur qui revient avec le plus d'insistance, avant d'ajouter qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant un achat définitif du Croate Ivan Perisic, prêté par l'Inter.

Rummenigge avoue à demi-mot les départs de Thiago et Alaba

Quant aux départs, il risque bel et bien d'y en avoir. Mais a priori, ce ne sera pas le cas de Lucas Hernandez, convoité par le Paris Saint-Germain et tenté par le défi parisien comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur Foot Mercato. « Ce serait une erreur d'un point de vue commercial de le vendre pour 50M€. Je pense aussi d'un point de vue sportif. Nous lui donnerons la chance de montrer sa classe l'année prochaine. Un transfert n'est pas prévu », a conclu le dirigeant qui n'a pas hésité à le défendre, le comparant avec Bixente Lizarazu au cours de cette même interview.

« Tout semblait fait pour Thiago. Hasan (Salihamidzic, NDLR) a eu des discussions avec son conseiller. Nous avions l'impression que toutes les conditions étaient correctes jusqu'à présent. Maintenant, il a de toute évidence envie de découvrir quelque chose de nouveau. Attendons et voyons. Les deux (Thiago et David Alaba, NDLR) sont de bons gars, sur et en dehors du terrain. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable. On sait que les deux joueurs n'ont plus qu'un an de contrat », a conclu le patron du Bayern. Autant dire que la petite révolution estivale du Bayern est loin d'être terminée !