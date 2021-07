EdF : Noël Le Graët ne ferme pas la porte à Zidane

Conforté dans ses fonctions de sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps va donc poursuivre l'aventure avec les Bleus, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2022, prochain gros rendez-vous international. L'occasion pour Noël Le Graët, président de la FFF, de clarifier les choses autour de Zinedine Zidane, souvent annoncé comme le digne successeur à la tête des Tricolores.

La suite après cette publicité

Longuement interrogé par Le Figaro, le patron de la Fédération Française de Football n'a pas caché avoir des contacts et une certaine complicité avec l'ancien coach des Madrilènes : « j'ai de l'estime pour lui. Je l'ai eu au téléphone, mais pas ces derniers temps. Cela n'empêche pas qu'on pourra se rencontrer, dîner ou déjeuner ensemble sans aucun problème. » Avant de donner son avis sur la potentialité de le voir un jour sur le banc des Bleus : « il sera peut-être un jour sélectionneur. Peut-être que mon successeur le nommera car je ne resterai pas non plus éternellement. Enfin je ne crois pas (sourire)… » Un fantasme qui ne date pas d’hier et qui pourrait donc bien avoir lieu un jour...