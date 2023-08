OL : le départ de Karl Toko Ekambi se précise

La suite après cette publicité

Sur le départ de l’Olympique Lyonnais alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, Karl Toko Ekambi (30 ans) a plusieurs pistes. Nous vous avons d’ailleurs fait part des intérêts de Fenerbahçe et des Émiratis d’Al-Jazira. Si des intérêts existent, le départ de l’international camerounais met encore du temps à se concrétiser. Néanmoins, nous sommes en mesure de vous annoncer que cela évolue dans le bon sens.

En effet, le départ de Karl Toko Ekambi commence à se dessiner et si l’Olympique Lyonnais a revu son prix à la baisse par rapport à ce qui était demandé en juin, cela reste encore insuffisant et n’a pas encore débouché sur un accord. Les discussions se poursuivent en tout cas et l’optimisme est de rigueur pour qu’un transfert se concrétise sur les prochains jours. Cela ferait du bien à l’Olympique Lyonnais qui doit continuer de libérer de la masse salariale (Karl Toko Ekambi touche un salaire annuel supérieur à 3M€ ndlr) en vue de la suite de son mercato estival.

