Auxerre : le Slavia Prague pousse pour Rayan Mandengue

Pur produit de la formation auxerroise, Rayan Mandengue pourrait quitter le club icaunais cet été. Selon nos informations, le latéral / piston gauche de 20 ans fait l’objet de plusieurs intérêts, et en particulier du Slavia Prague. Le champion en titre de République tchèque apprécie le profil du joueur, auteur de 4 buts et 4 passes décisives lors de son prêt à QRM la saison dernière, et s’est concrètement positionné en formulant une offre à Auxerre.

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Pour rappel, le Slavia Prague participera à la prochaine Ligue des Champions et avait notamment battu l’Olympique Lyonnais en match amical cet été (2-0). A noter que plusieurs clubs de Ligue 2 ont également manifesté un intérêt pour Mandengue. Le Franco-camerounais est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AJA.