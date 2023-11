OM : Gennaro Gattuso tape du poing sur la table

Gennaro Gattuso est arrivé il y a bientôt deux mois maintenant et après avoir observé une petite amélioration dans le jeu et dans les résultats, le constat comptable est implacable en Ligue 1. L’Italien en est à trois victoires, trois défaites et deux nuls, et l’OM occupe toujours une 10e place de Ligue 1 indigne de son rang. Forcément, les premières critiques fusent, surtout depuis les récents et mauvais résultats. Les Phocéens n’ont plus gagné depuis la réception du Havre le 8 octobre dernier. Certains observateurs y voient un problème de système mais l’entraîneur estime ne pas avoir le temps de tout mettre en place. Et il rétorque que son équipe n’est pas si mauvaise que cela, à l’heure de se déplacer à Strasbourg demain (21h) pour le compte de la 13e journée.

«On y pense à changer de système, on en a discuté avec le staff, mais on n’avait que 7 joueurs à disposition là pendant la trêve. On a joué 8 matchs en 24 jours, je suis d’accord avec vous qu’il faudrait tester des systèmes différents, mais quand est-ce qu’on travaille ? Je n’ai pas de baguette magique qui peut lancer l’orchestre ! Moi aussi, je vois que l’équipe fait parfois de mauvaises choses, mais ce n’est pas facile de changer. On ne peut pas moduler comme on le pense. L’équipe n’est pas si mal que ça et on essaie de garder l’équilibre que l’on a. Il nous faut du temps pour travailler un nouveau système. Et on est aussi porté par l’obligation de résultats. Tout ne va pas mal. Si j’avais vu que l’équipe était nulle, n’était pas compétitive, j’aurais déjà cherché à faire des changements. Effectivement, on n’a pas de résultats, mais au niveau du jeu, est-ce que c’est si mauvais ? Il ne faut pas tout voir en noir. Quand on analyse les défaites, tout n’est pas si mauvais. Des joueurs doivent jouer à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, mais aujourd’hui c’est compliqué de jouer contre Marseille.»

