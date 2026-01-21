Menu Rechercher
PSG : l’Atlético répond pour Kang-in Lee

Kang-In Lee

Cet hiver, l’Atlético de Madrid a fait de Kang-in Lee (24 ans) sa priorité. Hier, Marca a indiqué que le Sud-coréen est ouvert à un départ du PSG. Plus tard, Le Parisien a assuré le contraire, précisant que le joueur serait prêt à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique.

Ce mercredi, Enrique Cerezo, le président des Colchoneros a été questionné sur l’intérêt des Madrilènes pour le Parisien. «Je pense que tous les joueurs sont bons jusqu’à ce qu’ils arrivent ici (rires). Ce sont tous d’excellents joueurs, mais ils doivent s’adapter, trouver leur place dans l’équipe… Vous savez comment c’est». Le président ne se mouille pas vraiment.

