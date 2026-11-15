La trêve internationale met dans l’embarras le FC Barcelone !

La trêve internationale n’est décidément pas de tout repos pour le FC Barcelone. Alors que Hansi Flick espérait profiter de cette coupure pour récupérer quelques forces vives avant d’attaquer une fin d’année particulièrement chargée, le technicien allemand doit composer avec deux nouveaux problèmes. Le premier concerne Frenkie de Jong. De retour d’une longue période d’indisponibilité après sa blessure au genou contractée lors de la Coupe du Monde, le milieu de terrain néerlandais a été contraint de quitter le rassemblement de sa sélection. Alors que Xavi Hernández avait évoqué de simples douleurs au dos après la victoire face à la Grèce, la fédération néerlandaise a finalement annoncé que son joueur ne ferait pas le déplacement à Berlin pour affronter l’Allemagne lundi. Selon AS, le numéro 21 du Barça souffrirait en réalité de douleurs à l’aine.

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Et du côté de Barcelone, l’heure est plutôt à l’incertitude. Selon les informations de Sport, Frenkie de Jong sera examiné ce lundi par le staff médical du club catalan, qui décidera ensuite de la nécessité de lui faire passer des examens complémentaires. Une chose est certaine, le Néerlandais sera ménagé cette semaine et sa présence pour la réception de Villarreal au Camp Nou est quasiment impossible. La nature de sa blessure, dans une zone particulièrement délicate à évaluer, incite le Barça à la plus grande prudence. D’autant que l’ancien joueur de l’Ajax revient de loin et que Hansi Flick ne souhaite évidemment pas prendre le moindre risque avec son milieu de terrain. Mais ce n’est pas le seul dossier qui agite les bureaux du club catalan.

Le Barça ne comprend pas la décision du Brésil

Car dans le même temps, la situation de Raphinha fait également grincer quelques dents en Catalogne. Expulsé lors de la défaite du Brésil face au Japon (2-3), tout comme Carlo Ancelotti, après avoir vivement contesté le dernier but japonais, l’attaquant blaugrana est automatiquement suspendu pour le deuxième match amical de la Seleção, mardi face à Singapour. Logiquement, le FC Barcelone espérait donc récupérer son joueur plus tôt afin de lui permettre de préparer au mieux la reprise. Mais la Confédération brésilienne de football (CBF) en a décidé autrement. « Raphinha reste. En principe, il reste avec nous… Son départ n’aurait aucun sens, car il est l’un de nos leaders », a ainsi expliqué Rodrigo Caetano, coordinateur exécutif général des sélections masculines brésiliennes. Le capitaine du Barça devra donc patienter jusqu’à mardi avant de pouvoir rentrer en Catalogne, alors même qu’il ne pourra pas prendre part à la rencontre.

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Et si le FC Barcelone ne souhaite pas entrer en conflit avec la fédération brésilienne, cette décision est loin d’être comprise en interne, rapporte Sport. D’autant que la CBF a régulièrement libéré par le passé des joueurs suspendus durant les trêves internationales. Au-delà de l’incompréhension, ce choix n’est pas sans conséquence sur le plan sportif pour le Barça. Raphinha devra effectuer un voyage de près de douze heures et gérer un décalage horaire de sept heures avant de retrouver ses coéquipiers, alors qu’une semaine particulièrement éprouvante attend les hommes de Hansi Flick. Après la réception de Villarreal dimanche, les Catalans s’envoleront pour Bakou et l’Azerbaïdjan afin d’y défier le Sabah FC en Ligue des Champions. Un nouveau périple de plus de cinq heures de vol pour le Brésilien, qui aurait donc pu bénéficier de quelques jours précieux de récupération et de préparation…