JT Foot Mercato : les flops du mercato estival 2021

Le mercato qui ressemble le plus à un échec, c'est bien celui d'Arsenal. Le début de saison des Gunners est tout bonnement catastrophique. Une véritable déliquescence symbolisée par une dernière place en Premier League, avec déjà 3 matches joués et 0 points au compteur. Pourtant, le club londonien n'a pas hésité à sortir le chéquier pour se renforcer avec 6 recrues, censées apporter une plus-value. Pas moins de 175 M€ ont été déboursé par Arsenal pour se renforcer cet été : Ben White pour 60 M€, Aaron Ramsdale pour 30 M€, Martin Ødegaard qui a quitté définitivement le Real Madrid contre 40 M€, mais aussi le jeune milieu de terrain Albert Sambi Lokonga en provenance d'Anderlecht pour 18M€, Nuno Tavares recruté contre 8 M€ et enfin Takehiro Tomiyasu pour plus de 18 M€.

Le Real Madrid et Lyon se rattrapent dans les dernières minutes

En France, on peut juger le mercato de l'Olympique Lyonnais comme décevant. On pensait que les Gones allaient frapper fort pour revenir sur le devant de la scène après une saison compliquée et le départ de la vedette Memphis Depay. Damien da Silva est arrivé libre en provenance du Stade Rennais, tout comme le brésilien de Vasco Gama Henrique. Emerson a été prêté par Chelsea, alors que Maxwell Cornet a été vendu à Burnley pur 15 M€. Au final, l'OL n'a déboursé que 6 M€ pour Xerdan Shaqiri, en situation d'échec à Liverpool. Lyon a tout de même ramené dans ses rangs un champion du Monde allemand : Jérôme Boateng ! Mais Peter Bosz va avoir du pain sur la planche pour atteindre les objectifs fixés par Juninho et Jean-Michel Aulas avec ce recrutement limité.

Cet été, le Real Madrid avait de grandes ambitions surtout pour recruter Kylian Mbappé. Finalement, l'attaquant français est resté au PSG. Ce feuilleton, qui a traîné en longueur, a certainement empêché le club madrilène de s'activer sur d'autres dossiers, comme celui d'Erling Haaland. Ils ont surtout perdu leur charnière centrale historique avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Pour compenser, David Alaba a été recruté libre. Mais le seul vrai recrutement d'envergure est la signature d'Eduardo Camavinga en provenance du Stade Rennais. Ça fait peu pour un club comme le Real Madrid, qui se doit de jouer les premiers rôles.

Neymar veut faire taire les critiques

Critiqué durant le mois d'août pour une supposée prise de poids durant ses vacances, Neymar a tenu à mettre au clair certaines choses après la victoire du Brésil face au Pérou : "Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également. Parfois je n'aime même plus parler dans les interviews, mais lors des moments importants je viens donner mon avis."

Au PSG, la dernière recrue Nuno Mendes a découvert le Parc des Princes hier. Le Latéral gauche recruté sous la forme d'un prêt de 7 M€ et une option d'achat fixée à 40 M€ par le Sporting était ravi de ses premiers pas dans la capitale française. En conférence de presse cet après-midi, Mauricio Pochettino a d'ailleurs annoncé qu'il devrait rapidement être sollicité à cause des nombreuses absences du côté parisien.