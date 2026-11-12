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Éliminatoires CAN

Qualifs CAN : le Sénégal déroule, la Côte d’Ivoire et le Cameroun enchaînent

Par Kevin Massampu
1 min.
Nicolas Jackson @Maxppp
terminé - 20:00 Sénégal 4 Soudan 1
terminé - 20:00 Côte d'Ivoire 2 Gambie 1

Après les victoires de la République démocratique du Congo et du Ghana, les qualifications pour la prochaine CAN 2027 se sont poursuivis ce jeudi soir. Dans le groupe J, le Sénégal a corrigé le Soudan à Dakar (4-1), à l’occasion de cette 3e journée. En grande forme avec Aston Villa, Nicolas Jackson (31e) et Ibrahim Mbaye (64e) ont marqué pour les Lions de la Teranga, tout comme le Rennais Boulaye Dia (61e). Le Brestois Pathé Mboup s’est illustré sur son tout premier ballon touché en sélection (86e). Avec sept points, le Sénégal de Patrick Vieira prend la tête du classement, avec provisoirement trois unités d’avance sur le Mozambique.

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Dans le groupe C, la Côte d’Ivoire a pris le meilleur sur la Gambie, en s’imposant au Stade de Bouaké (2-1). Servi par Yan Diomandé pour le but du break, Elye Wahi a inscrit sa première réalisation avec les Éléphants. Les Ivoiriens d’Hervé Renard, premiers de la poule, réalisent le trois sur trois et pourraient valider sa qualification, mardi. Dans la poule G, le Cameroun de Bryan Mbeumo l’a emporté contre la Namibie (2-0) pour prendre le large en tête. Enfin, le Bénin a balayé la République Centrafrique (4-1).

Pub. le - MAJ le
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