Un supporter du Real Madrid meurt après un penalty manqué par Mbappé

Si le Real Madrid a remporté le dernier Clasico face au Barça, ce choc du championnat espagnol a également été marqué par une triste nouvelle. En effet, selon les dernières informations de la Cope, un supporter du Real Madrid a fait un arrêt cardiaque au Bernabéu lors du match de dimanche dernier. Le média précise qu’Igal Brodkin, fervent supporter, est décédé au moment où Kylian Mbappé a manqué le penalty qui aurait signifié le 3-1.

Des témoins oculaires ont rapporté que plusieurs supporters ont crié pour arrêter le jeu, et même le gardien de but Thibaut Courtois s’est approché de l’arbitre pour l’alerter, mais le match a continué sans interruption. «Mon père était un Madridista dans l’âme. Il a transmis sa passion pour le Real Madrid à toute la famille. Nous étions inséparables à chaque match», a déclaré son fils dans un communiqué émouvant publié par le club des supporters.