CdM : la France va envoyer des gendarmes pour sécuriser l'événement

C'est une organisation digne d'une opération militaire. Selon les informations du Canard Enchaîné, la France va envoyer plus de 200 gendarmes au Qatar afin d'aider à la sécurisation de l'organisation de la Coupe du monde. Le bataillon tricolore sera payé, logé, nourri et blanchi par le pays hôte, et des primes pourraient être versées à chacun des militaires.

D'autres nations telles que les États-Unis, l'Italie et la Turquie seraient également concernées. Cette coopération entre les deux pays avait été votée en août dernier lors d'une réunion à l'Assemblée nationale.