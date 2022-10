Liga : un début de saison qui fait plaisir à tout le monde

Si vous suivez le championnat espagnol régulièrement, cela ne vous a pas échappé. En l'espace de quelques années seulement, la Liga était devenue une ligue aux équipes pratiquant un jeu plutôt fermé, misant sur l'équilibre et la solidité defensive plus que sur l'attaque. Avec des équipes comme l'Atlético, Getafe ou Cadiz en tête de liste - mais pas que - le championnat ibérique était devenu une succession de matchs souvent au faible spectacle, avec des équipes qui pensaient d'abord à verrouiller le jeu. Sans parler de matchs avec un rythme assez bas, en partie à cause de nombreuses fautes souvent dites "tactiques" et un arbitrage assez strict. Les statistiques étaient d'ailleurs probantes, puisque la Liga a souvent été le championnat avec le moins de temps de jeu effectif parmi les grandes ligues européennes, et avait aussi été le championnat le moins prolifique la saison dernière, avec 951 buts au total, moins que la Bundesliga qui a pourtant moins de matchs, et une triste moyenne de 1,5 buts par match.

En ce début de saison 2022/2023, la donne semble changer. Les statistiques le confirment, puisque sur ces sept premières journées, on a une moyenne de 2,5 buts par rencontre hors penaltys ! Les expected goals sont aussi clairement en hausse par rapport aux trois saisons précédentes. Encore faut-il que ça continue comme ça pendant toute la saison, mais c'est plutôt bien parti. Et pour cause, on semble reparti sur un championnat où c'est celui qui attaque le plus et/ou le mieux qui est récompensé, et plus forcément celui qui défend le mieux/plus. Il suffit de voir les équipes de la première partie de tableau qui, à l'exception de l'Atlético de Madrid voire d'Osasuna, sont toutes des équipes avec un jeu relativement offensif. Comment expliquer ce changement par rapport aux saisons précédentes ? Il n'y a certes pas eu d'énormes changements sur les bancs de touche, mais certaines arrivées ont changé bon nombre de choses. C'est le cas à l'Athletic, où Ernesto Valverde a révolutionné l'équipe, troisième au classement en ayant marqué 11 buts sur ses 3 derniers matchs. Cas de figure assez similaire, avec un peu moins de réussite, à Valence, où Gennaro Gattuso a aussi donné un nouvel élan à l'équipe, même si les résultats ne sont pas encore brillants.

Les équipes du subtop répondent présent

De façon globale, après un mercato assez calme, le maître mot est la stabilité. C'est probablement pour cette raison que tant d'équipes semblent déjà bien rodées, ce qui est rarement le cas sur les premiers mois de compétition. On pense au Villarreal d'Unai Emery, au Betis de Manuel Pellegrini et à la Real Sociedad d'Imanol Alguacil, les trois nouvelles puissances espagnoles derrière les 3 gros qui, toutes dans un style différent, proposent généralement des rencontres particulièrement intéressantes avec bon nombre de joueurs de qualité à suivre. Si Séville réalise un début de saison très mauvais, d'autres équipes veulent se faire une place dans le haut de tableau, comme Osasuna, la surprise du moment du haut de sa sixième place. On est également obligé de mentionner le Rayo Vallecano, avec un des coachs les plus prometteurs du pays à sa tête : l'ancien latéral de l'Athletic et de la Roja Andoni Iraola, avec des rencontres qui offrent toujours un certain spectacle.

Le niveau de jeu est d'ailleurs assez homogène, et chaque équipe possède des atouts - collectifs comme individuels - pour faire mal à son rival, quel qu'il soit. C'est peut-être une des principales nouveautés de la saison, et même les petites équipes tentent, avec une réussite mitigée, de se porter vers l'attaque. Le promu Girona en est le meilleur exemple, avec un savant mélange de joueurs déjà expérimentés, quelques paris, et une jeunesse qui ne demande qu'à montrer l'étendue de son talent. Une tendance offensive qui se confirme quand on voit une équipe comme Getafe, toujours très prudente ces dernières années, commencer à enchaîner les matchs avec au moins deux buts inscrits. Et forcément, revoir un FC Barcelone et un Real Madrid avec un niveau a priori équivalent - les deux équipes sont d'ailleurs à égalité en ce moment - contribue aussi à ajouter du piment à la compétition, surtout après une Liga 2021/2022 remportée haut la main par les Merengues, sans aucun suspense.

Des jeunes performants

L'explosion de nombreux jeunes contribue aussi à ce changement de dynamique. On assiste ainsi à une petite relève générationnelle dans les effectifs de Liga. Il y a bien sûr ceux qui sont bien connus du grand public, à l'image des Pedri, Tchouaméni, Gavi ou Vinicius Junior. Mais un peu partout à travers l'Espagne, on retrouve d'autres jeunes très performants et qui apportent de la qualité, de la fougue et du talent au championnat espagnol. Du côté de l'Athletic, cité plus haut, Oihan Sancet et Nico Williams confirment par exemple toutes les belles choses qu'on a pu apercevoir les saisons précédentes. Après quelques saisons un peu compliquées, Take Kubo s'éclate enfin sous le maillot de la Real Sociedad, alors que non loin de là, à Osasuna, le jeune Aimar Oroz éblouit tout son monde.

Mention pour beaucoup de monde à Valence également, et en particulier pour Samuel Lino, l'ailier prêté par l'Atlético, ou Yunus Musah et l'excellent portier Giorgi Mamardashvili. Girona a aussi son lot de joueurs frisson, comme Miguel Hernandez, prêté par le Real Madrid, ou son pendant à droite, Arnau Martinez. Et que dire de l'excellent Rodrigo Riquelme, qui appartient lui aussi à l'Atlético... Le but n'est pas forcément de faire une liste de trois paragraphes pour tous les nommer - on peut ajouter Alex Baena ou Nicolas Jackson de Villarreal par exemple - mais de comprendre qu'ils apportent un véritable vent de fraîcheur sur un pays qui en avait bien besoin. Plus qu'à espérer que ça dure, mais pas de doutes, cette saison 2022/2023 de Liga est particulièrement bien lancée.