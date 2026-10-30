AS Monaco : Aleksandr Golovin, la renaissance du maestro monégasque

Il semble avoir retrouvé une seconde jeunesse sur le Rocher. Après plusieurs saisons parfois contrariées par les blessures et les pépins physiques, Aleksandr Golovin réalise un début d’exercice particulièrement convaincant avec l’AS Monaco. À l’approche du déplacement face au Paris FC, le milieu de terrain russe retrouve progressivement le rôle de chef d’orchestre qui a longtemps fait sa réputation en Principauté. Titulaire et influent dans l’animation offensive monégasque, il a déjà délivré trois passes décisives en huit journées de Ligue 1. Une dynamique qui n’est visiblement pas le fruit du hasard. «J’ai le sentiment que c’est peut-être l’une de mes meilleures saisons depuis mon arrivée, en termes de condition physique, car nous avons effectué une bonne préparation estivale», a-t-il reconnu ce vendredi. Un constat important pour un joueur dont la régularité a souvent été freinée par les blessures.

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Cette fraîcheur physique se ressent directement dans ses prestations. Plus disponible, mobile et capable de maintenir un niveau d’intensité élevé sur la durée, Golovin retrouve toute son influence dans le jeu monégasque. Son entraîneur, Filipe Luis, n’a d’ailleurs pas non plus caché sa satisfaction devant les progrès affichés par son joueur. «Je suis très satisfait, car il est capable d’assumer son rôle et aussi de tenir 90 minutes à ce haut niveau d’intensité. Il comprend parfaitement ce que j’attends de lui. Tactiquement, il est très intelligent. Il se comporte toujours comme je le souhaite et occupe systématiquement les bons espaces», a ainsi expliqué le technicien. Avant d’insister sur son évolution physique : «depuis le début, son corps est devenu plus robuste et mieux adapté». Des qualités qui permettent désormais au Russe de peser aussi bien dans la construction que dans les derniers mètres.

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Une condition physique retrouvée

Arrivé à Monaco en 2018 après avoir participé à la Coupe du Monde avec la Russie, Golovin a progressivement construit une histoire particulière avec le club de la Principauté. À 30 ans, il compte désormais 278 apparitions sous le maillot monégasque et ne semble pas envisager son avenir ailleurs. «Je suis très heureux d’évoluer au sein de ce club fantastique. J’ai déjà un grand nombre de matches à mon actif ; qui sait, peut-être atteindrai-je les 300, voire 350 rencontres à l’avenir», confiait-il ces dernières heures, reconnaissant des contacts avec certains clubs russes l’été dernier. Un attachement qui s’explique aussi par son parcours personnel. «En Russie, je jouais bien, et mon rêve était de voir quel était mon niveau face aux meilleurs joueurs du monde. C’était mon rêve de jouer en Europe et je ne me suis pas demandé combien de temps j’allais rester à Monaco, je n’envisageais pas forcément de changer de club». Huit ans après son arrivée, le milieu offensif semble, quoi qu’il en soit, avoir trouvé en Principauté un environnement dans lequel il peut pleinement exprimer son potentiel.

Reste désormais à confirmer cette excellente dynamique sur la durée. Face au Paris FC, ce dimanche, Golovin aura une nouvelle occasion de démontrer qu’il est redevenu l’un des principaux moteurs de l’AS Monaco. Sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à trouver les espaces seront des atouts précieux pour une formation qui a besoin de créativité dans le secteur offensif. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout sa disponibilité physique retrouvée qui change la donne. Si le Russe parvient à conserver ce niveau d’exigence et à enchaîner les rencontres, Monaco pourrait bien retrouver un Golovin à son meilleur niveau. Et le principal intéressé semble lui-même convaincu que cette saison peut être particulière.