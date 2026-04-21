Les joueuses de D1 Arkema pointent les inégalités avec le foot masculin

Les capitaines des équipes de D1 Arkema et de Seconde Ligue ont décidé de hausser le ton. Dans un communiqué diffusé mardi matin avec le soutien de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), elles dénoncent l’enlisement des discussions autour d’une convention collective spécifique au football féminin professionnel. « Même football, même exigence. Toujours pas les mêmes droits », résume le mot d’ordre du texte publié le 21 avril. Les joueuses pointent une situation qui dure depuis trop longtemps. « Trois ans que les négociations pour une convention collective n’aboutissent pas. Ce n’est plus compréhensible, ce n’est plus acceptable. » Dans une prise de parole collective inhabituelle, elles rappellent leur rôle et leur responsabilité : « nous sommes capitaines d’équipes professionnelles. Chaque semaine, nous portons un brassard. Celui de la responsabilité et du collectif. Aujourd’hui, nous n’en pouvons plus de nous taire. » Les signataires dénoncent aussi la fragilité persistante des sections féminines dans le paysage du football français, évoquant notamment la situation critique du club de Dijon et rappelant que « vingt ans d’engagement sportif sont en train de s’éteindre, faute de repreneur et de soutien suffisant », après les disparitions récentes de Soyaux et de Bordeaux.

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Au-delà de ces exemples, les capitaines estiment que ces épisodes illustrent un problème structurel. « Ces situations ne sont pas des accidents. Elles révèlent une réalité que nous vivons toutes. Dans le football professionnel français, les sections féminines sont trop souvent l’une des premières variables d’ajustement », écrivent-elles, tout en reconnaissant certains progrès depuis la création de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Mais pour elles, l’essentiel manque toujours : « le cadre de protection d’une convention collective ». Les joueuses rappellent qu’« en 2026, les joueuses professionnelles n’en disposent toujours pas », alors qu’elles « pratiquent le même sport », s’entraînent « avec la même exigence » et font face « aux mêmes contraintes physiques et aux mêmes risques ». Le communiqué pointe également un décalage avec les avancées du football masculin : « pendant que le football masculin avance, on nous demande de patienter. Ce n’est pas une question de priorité. C’est une question de choix. » Et d’insister : « Nous ne demandons pas un traitement particulier. Nous demandons un cadre équitable. Une convention collective, ce n’est pas un avantage. C’est une base essentielle : pour protéger la santé, encadrer les conditions de travail, sécuriser les carrières et faire vivre un véritable dialogue social. » Les capitaines appellent les partenaires sociaux à accélérer les discussions afin qu’un accord soit signé « avant le début de la prochaine saison », rappelant leur revendication centrale « parce que nous jouons le même football. Parce que nous méritons les mêmes droits. »