Jérémy Gélin lance un appel désespéré pour retrouver un club

Jérémy Gélin n’a toujours pas retrouvé de club. Formé au Stade Rennais, le défenseur de 28 ans a quitté la Bretagne en 2022 après un prêt à Anvers pour filer ensuite à Amiens puis à Panserraïkos, une équipe de D1 grecque. Depuis, le natif de Quimper a rompu son contrat avec le club hellénique qui ne le payait plus. Revenu en France, Gélin a reçu l’autorisation de s’entraîner avec le SRFC depuis le mois de septembre. En quête d’un nouveau challenge, il est revenu sur son calvaire dans les colonnes d’Ouest-France.

«La situation génère beaucoup d’incompréhensions. Je ne dis pas que je devrais me retrouver au Real Madrid, mais je dois quand même pouvoir apporter mes qualités, mon vécu, pour aider dans un club structuré de L2 ou de bas de tableau de Ligue 1 ! Quand j’entends Habib (Beye) dire que je pourrais même servir dans un club comme Rennes, c’est qu’il y a un problème quelque part ! C’est difficile à accepter, mais c’est aussi le foot d’aujourd’hui, très instable économiquement, même s’il ne faut pas non plus cacher tous les problèmes derrière ça. Il faut que les choses s’alignent pour que tout se débloque. J’ai eu des appels de clubs de L2, mais rien de vraiment concret.» Avis aux amateurs.