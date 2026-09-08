PSG : les raisons de la baisse de régime d’Achraf Hakimi

Considéré par Luis Enrique comme le meilleur latéral droit du monde à l’automne 2025, Achraf Hakimi traverse une période nettement moins faste sous le maillot du PSG. Alors qu’il s’apprête à retrouver la Ligue des Champions face au Slovan Bratislava ce mercredi, le Marocain peine depuis huit mois à retrouver son influence exceptionnelle. Terriblement freiné la saison passée par deux blessures majeures à la cheville puis aux ischios-jambiers qui lui ont fait manquer 80 jours de compétition et 22 rencontres, le latéral de 27 ans affiche un rendement en nette baisse avec 1 but et 5 passes décisives en 2026. Si sa générosité dans les courses à haute intensité demeure intacte, sa domination physique et sa justesse dans le dernier geste semblent pour la première fois entamées.

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Ce manque de tranchant s’explique également par un déficit de continuité sur son côté. La complicité technique qu’il entretenait avec Ousmane Dembélé lors de la saison 2024-2025 semble désormais bien loin. Ces derniers mois, l’international marocain a dû composer avec un roulement incessant d’ailiers dans le système exigeant de Luis Enrique, évoluant successivement aux côtés de Désiré Doué, Khvitcha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Lee Kang-in ou plus récemment Maghnes Akliouche. Sans réellement d’automatismes, Hakimi perd en efficacité dans le jeu sous pression, laissant de nouveau réapparaître quelques imprécisions techniques dans ses relances.

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Luis Enrique veut aider Achraf Hakimi

Malgré cette passe difficile marquée par des choix défaillants, notamment lors de la récente défaite contre Monaco (1-2), la panique n’est pas de mise au sein du club de la capitale comme l’indique L’Equipe. En interne, le staff parisien sait parfaitement que le défenseur a besoin d’enchaîner les minutes pour retrouver son rythme de croisière. Pour l’aider à réatteindre son meilleur niveau athlétique sans risquer la rechute, Luis Enrique envisage de lui accorder des plages de repos ciblées lors des prochaines semaines, appliquant une gestion du temps de jeu qu’il a déjà éprouvée avec succès auprès d’autres cadres du vestiaire.

Au-delà du terrain, le joueur doit également composer avec une lourde pression extra-sportive, ce qui explique aussi sa baisse de régime. Fin juin, la cour d’appel de Versailles a confirmé son renvoi devant la cour criminelle départementale suite aux accusations de viol remontant à février 2023. Bien qu’il se soit pourvu en cassation, avec une décision attendue en octobre, et que son entourage martèle sa totale sérénité dans l’attente d’un procès prévu d’ici 12 à 18 mois, Hakimi sait qu’il va devoir performer toute la saison en traînant ce fardeau judiciaire. Pour toutes ces raisons, Hakimi est en-deça en ce début de saison.