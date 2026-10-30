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Ligue 1

Le Havre - PSG : les compositions officielles

Par El-Hadji Loum
1 min.
Mika Godts @Maxppp
Le Havre 1-2 PSG
winamax
1 22.0 N 6.75 2 1.07 1er pari remboursé

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain ouvre le bal de ce week-end de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Havre. Au stade Océane, les Normands accueillent les Franciliens pour une rencontre dont le coup d’envoi est prévu à 19h. À domicile, les Havrais s’organisent dans un 4-3-3 avec Bodart dans les cages. Devant lui, on retrouve Ouzïad, Seko, Touba et M. Ndiaye en défense. Mwanga évolue en sentinelle, accompagné d’Ebonog et Richardson dans l’entrejeu. Devant, Maja est soutenu par Fofana et Nakamura sur les ailes.

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De leur côté, les Parisiens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Lucas Hernandez et Lucas Digne en défense. Warren Zaïre-Emery, Maghnés Akliouche et Dro Fernández composent l’entrejeu. Devant, Ferran Torres est accompagné de Senny Mayulu et Mika Godts.

Les compositions

Le Havre

4-3-3
Officielle

PSG

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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