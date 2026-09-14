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Real Madrid : José Mourinho réagit à la sortie de Lamine Yamal sur le Ballon d’Or

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Tombeur du Rayo Vallecano en fin de semaine dernière, le Real Madrid va tenter d’enchaîner, mardi soir, sur la pelouse d’Elche. Avant cette rencontre, José Mourinho s’est présenté en conférence de presse et a été invité à réagir aux propos de Lamine Yamal sur le Ballon d’Or. Pour rappel, l’ailier barcelonais estime mériter cette récompense individuelle.

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« Je ne donne pas d’avis sur les déclarations d’un joueur. Je respecte l’avis de tout le monde, mais je ne commente pas », a finalement rétorqué le Special One, qui n’avait visiblement pas envie d’alimenter un débat qui ne cesse de faire parler ces derniers jours…

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