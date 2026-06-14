Coupe du Monde 2026 : Vinicius Jr a trouvé son excuse pour le mauvais match du Brésil contre le Maroc !

Le Brésil n’a pas forcément bien lancé sa Coupe du Monde 2026. Si ce résultat de 1-1 face au Maroc n’est pas catastrophique, les Lions de l’Atlas ayant énormément gagné en légitimité et crédibilité sur la scène internationale ces dernières années, le contenu proposé par les troupes de Carlo Ancelotti a été particulièrement mauvais et pas forcément très encourageant pour la suite de la compétition.

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Au pays, la presse est d’ailleurs déjà très critique avec la Canarinha, évoquant des mauvais choix du sélectionneur, ainsi que de nombreux joueurs qui n’ont pas été au niveau. Après la rencontre, Vinicius Jr a pris la parole. S’il a confié que « le Maroc est une excellente équipe », il a aussi trouvé quelques excuses à la prestation indigeste de son équipe.

Vinicius Jr pointe du doigt la pelouse du MetLife Stadium

« Il y a la chaleur, et la pelouse qui se sèche très rapidement, c’est dur de jouer comme ça. Nous ne pouvons pas avoir de rythme de jeu, et ça ne nous aide pas, car nous voulons jouer, faire circuler le ballon d’un côté à l’autre du terrain, et la pelouse rend les choses difficiles. On va devoir s’adapter, parce que je pense que ça sera comme ça pendant tout le Mondial. On va s’améliorer, évoluer, et on va gagner des matchs », a d’abord déclaré le joueur du Real Madrid. « Je peux encore faire bien mieux. J’ai marqué, mais je n’ai pas été à 100%, je peux faire mieux sur le plan technique », a ajouté le numéro 7 au sujet de sa prestation individuelle.

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« Les débuts c’est compliqué, c’est toujours le match le plus difficile, on doit vite s’adapter. Ils ont marqué très vite, et ça a changé notre façon de jouer. Dans ce Mondial, on va devoir s’adapter car on va souffrir, on va encaisser des buts, et on va devoir changer le cours des matchs. On doit être prêt pour ça », a conclu la star brésilienne. L’ancien de Flamengo et sa bande auront l’occasion de se refaire dans la nuit de vendredi à samedi prochain face à Haïti…