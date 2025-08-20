Menu Rechercher
Le FC Metz tente de faire revenir Habib Diallo

Par Sebastien Denis - Hanif Ben Berkane
Habib Diallo sous les couleurs de Al Shabab @Maxppp

Parti en Arabie saoudite après une saison à 20 buts en Ligue 1, Habib Diallo pourrait bien faire son retour en Ligue 1 prochainement. Comme nous vous le révélions, il est proche de résilier son contrat avec Al-Shabab. Et forcément, son profil plaît au football français. Strasbourg, Brest, Lens, Lorient, Lille ont tous un temps tenté leur chance ces derniers mois comme nous vous le révélions.

Selon nos informations, un autre club s’est immiscé dans le dossier… le FC Metz. Un club que connaît bien Habib Diallo pour y avoir joué pendant 5 ans de 2015 à 2020. Un renfort de poids pour la formation lorraine pour la saison en Ligue 1. Reste à savoir si cela ira au bout mais Habib Diallo se rapproche d’un come-back en France.

