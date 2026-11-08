Feyenoord : Anis Hadj Moussa régale encore avec un but exceptionnel !

Anis Hadj Moussa a encore fait parler toute sa classe ! Malgré la défaite des siens contre Heerenveen (5-3), la pépite algérienne a illuminé la rencontre avec une réalisation spectaculaire, confirmant une nouvelle fois toute l’étendue de son talent. Percutant, technique et particulièrement à l’aise dans les petits espaces, l’ailier a régalé avec une frappe enroulée du gauche qui n’a laissé aucune chance au portier adverse.

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Si Feyenoord a ouvert le score et même mené de deux buts, les hommes de Giovanni van Bronckhorst ont ensuite perdu le fil. Avec ce revers, les coéquipiers d’Anis Hadj Moussa restent en tête, mais pourraient se faire dépasser par l’Ajax, le PSV ou encore Twente à l’issue de cette 12e journée. Une chose est sûre, avec ce nouveau geste de génie, Hadj Moussa rappelle pourquoi il suscite autant d’attentes, aussi bien en club qu’avec la sélection algérienne.