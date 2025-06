Real Madrid : Vinicius Jr a hâte de jouer pour Xabi Alonso

Alors que le Real Madrid entre en lice demain en Coupe du Monde des Clubs contre Al-Hilal, tout le monde est suspendu aux choix tactiques de Xabi Alonso, ses premiers sur le banc du FC Barcelone. Dans une interview accordée à AS, l’ailier brésilien Vinicius Junior est revenu sur ces premières semaines sous les ordres de l’ancien de Leverkusen, non sans montrer sa satisfaction envers le nouveau coach.

«On s’entraîne très dur avec lui, mais aujourd’hui c’était un peu plus calme à cause du voyage. On prépare déjà les matchs. J’ai déjà parlé avec le coach. Je suis très content et il est temps de continuer à travailler pour gagner beaucoup de choses avec lui», a affirmé Vinicius. De quoi conforter sa place de titulaire au sein d’une ligne d’attaque de Xabi qui sera sans doute l’attraction de la journée demain.

