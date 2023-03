Benfica : le récital de Gonçalo Ramos enflamme l’Europe

Alors que le grand public a découvert Gonçalo Ramos durant la dernière Coupe du Monde, quand il avait remplacé au pied levé Cristiano Ronaldo face à la Suisse le 6 décembre 2022 dernier, avec un triplé retentissant à la clé, le joueur de seulement 21 ans a confirmé son nouveau statut en Ligue des champions et s’est désormais fait un nom sur la plus prestigieuse des scènes européennes. Même si les observateurs du championnat lusitanien n’ont pas été surpris par sa performance XXL, elle confirme tout simplement son début de saison étincelant avec le Benfica. Déjà meilleur buteur du championnat lusitanien, le Portugais est désormais à la conquête de la coupe aux grandes oreilles.

La suite après cette publicité

Bien aidé par la furia offensive de Benfica et ses coéquipiers de l’attaque lisboète à l’image de Joao Maria et Rafa Silva, Gonçalo Ramos a réalisé un véritable récital ce mardi face à Bruges. Le trio endiablé portugais faisait d’ailleurs rapidement la différence. Joao Mario servait Gonçalo Ramos qui centrait à la perfection pour Rafa Silva sur le premier but de la rencontre. Juste avant la pause, l’attaquant du Benfica faisait étalage de sa technique dans les petits espaces pour éliminer plusieurs joueurs de Bruges et conclure d’une frappe limpide. Enfin, au retour des vestiaires, après un centre de Grimaldo, Gonçalo Ramos passait devant Abakar Sylla, beaucoup trop statique, et pouvait conclure tout en puissance. Simple et terriblement efficace.

À lire

Benfica : Joao Mario rejoint Eusebio dans les livres d’histoire

Une performance saluée par la presse

Ce mardi soir, la révélation de la dernière Coupe du Monde avec le Portugal a mis tout le monde d’accord à commencer par son entraineur, Roger Schmidt. «Gonçalo est en pleine forme, il a marqué beaucoup de buts et il est très complet parce qu’il travaille dur pour l’équipe, il n’est pas seulement un attaquant, il fait un excellent travail défensif, il presse beaucoup et il est récompensé pour les buts qu’il marque. Il a montré qu’il était un attaquant moderne avec une excellente attitude» a sobrement commenté le technicien du Benfica. Mais ce n’est pas tout, comme en témoignent les commentaires dans la presse spécialisée. Cette dernière est dithyrambique après la prestation de l’attaquant portugais face à Bruges.

La suite après cette publicité

«Gonçalo Ramos est inarrêtable» titrait de son côté AS après le récital du joueur de 21 ans. Même son de cloche pour le Daily Mail qui salue l’importance grandissante de l’attaquant lisboète au sein de l’équipe dirigée par Roger Schmidt. «João Mário s’est vu refuser un but puis Gonçalo Ramos est apparu» commente notamment le tabloïd anglais. Enfin dans son fief du Portugal, la presse est unanime. «Gonçalo Ramos entre dans l’histoire de la Ligue des champions» se félicite de son côté A Bola. En effet, le joueur du Benfica est devenu le plus jeune Portugais à inscrire un doublé lors d’un match à élimination directe en Ligue des Champions. Une belle consécration pour le jeune joueur.

La Premier League s’intéresse à Gonçalo Ramos

Malgré deux blessures qui ont compliqué son début de saison, ce pur produit du centre de formation des Aigles totalise 23 réalisations et 9 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues désormais. Avec de telles statistiques, Gonçalo Ramos commence à intéresser de nombreux cadors européens. L’attaquant du Benfica a notamment plusieurs pistes en Premier League ou Manchester United commence à se montrer de plus en plus insistant. Mais avant cela, le Portugais a rendez-vous avec l’histoire en quarts de finale de la Ligue des Champions.