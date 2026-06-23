Real Madrid : Michael Olise n’est plus la priorité

Le Real Madrid veut du sang neuf. AS indique ce mardi que José Mourinho a fait savoir qu’Enzo Fernandez est sa priorité au milieu de terrain. Ces dernières heures, la direction madrilène accélère donc pour recruter l’Argentin.

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Ils vont donc tout faire pour signer Enzo Fernandez, que Chelsea ne retiendra pas si une proposition de 140 M€ arrive à Londres. Le joueur est, lui, déjà prêt à signer chez les Merengues. Son agent, Javier Pastore, multiplie les échanges avec les Madrilènes. Cela serait lié au dossier Michael Olise. AS précise que les Merengues ont constaté qu’il leur serait difficile de recruter Michael Olise cet été. Ils concentrent donc leurs efforts sur le champion du monde 2022.