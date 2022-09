OM - LOSC : les compositions sont là

La 7e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc entre l'Olympique de Marseille et le Lille OSC. A domicile, les Olympiens s'articulent en 3-4-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Jonathan Clauss et Sead Kolasinac prennent les couloirs alors qu'on retrouve Pape Gueye et Mattéo Guendouzi dans les couloirs. Enfin, Cengiz Ünder, Alexis Sanchez et Amine Harit sont associés en attaque.

De son côté le club nordiste mise sur un 3-4-3 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart. Devant lui, Bafodé Diakité, José Fonte et Tiago Djalo composent la défense avec Akim Zedadka et Ismaily sur les ailes. Au coeur du jeu, on retrouve Benjamin André et Angel Gomes. Adam Ounas et Jonathan Bamba sont positionnés sur les ailes et Jonathan David seul en pointe.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Gueye, Guendouzi, Kolasinac - Ünder, Sanchez, Harit

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Fonte, Djalo - Zedadka, André, Gomes, Ismaily - Ounas, David, Bamba

