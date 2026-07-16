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Zeki Celik rejoint la Juventus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Celik @Maxppp

Nouveau départ pour le latéral droit turc Zeki Celik qui quitte l’AS Roma pour la Juventus. Libre après l’expiration de son contrat, le natif de Bursa a décidé de rejoindre le club turinois dans le cadre d’un contrat de trois saisons. Le joueur de 29 ans tentera d’aider la Vecchia Signora à revenir en Ligue des Champions.

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«Zeki Çelik est le nouveau joueur de la Juventus. L’ailier turc a signé un contrat qui le lie au club jusqu’au 30 juin 2029. Né en 1997, Çelik arrive à Turin fort d’une riche expérience, acquise récemment entre la France et l’Italie. Après avoir brillé dans son pays natal jusqu’en 2018, il a passé quatre saisons à Lille, où il a contribué à la conquête d’un championnat de France et d’une Supercoupe de France, se distinguant par sa régularité et sa fiabilité. Son parcours s’est poursuivi en 2022 avec un transfert à la Roma, une expérience qui lui a permis de découvrir le rythme de la Serie A, tout en consolidant son rôle de pilier de l’équipe nationale turque, dont il a également porté le brassard de capitaine. Bienvenue à la Juventus, Zeki», peut-on lire dans un communiqué.

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