Zeki Celik rejoint la Juventus

Nouveau départ pour le latéral droit turc Zeki Celik qui quitte l’AS Roma pour la Juventus. Libre après l’expiration de son contrat, le natif de Bursa a décidé de rejoindre le club turinois dans le cadre d’un contrat de trois saisons. Le joueur de 29 ans tentera d’aider la Vecchia Signora à revenir en Ligue des Champions.

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Zeki Celik è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



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«Zeki Çelik est le nouveau joueur de la Juventus. L’ailier turc a signé un contrat qui le lie au club jusqu’au 30 juin 2029. Né en 1997, Çelik arrive à Turin fort d’une riche expérience, acquise récemment entre la France et l’Italie. Après avoir brillé dans son pays natal jusqu’en 2018, il a passé quatre saisons à Lille, où il a contribué à la conquête d’un championnat de France et d’une Supercoupe de France, se distinguant par sa régularité et sa fiabilité. Son parcours s’est poursuivi en 2022 avec un transfert à la Roma, une expérience qui lui a permis de découvrir le rythme de la Serie A, tout en consolidant son rôle de pilier de l’équipe nationale turque, dont il a également porté le brassard de capitaine. Bienvenue à la Juventus, Zeki», peut-on lire dans un communiqué.