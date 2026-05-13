Le Mans officiellement en Ligue 1 !

Il n’y avait quasiment aucun suspense ou presque. Ce mercredi la LFP a tranché sur l’arrêt du match entre Bastia et Le Mans (0-2). L’instance du football français a validé le succès des Manceaux et donc la montée en Ligue 1. «Eu égard à l’urgence et aux circonstances tenant au bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et de statuer sur ce dossier ce jour. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide d’entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre (0-2 en faveur du Mans FC). Par ailleurs, la Commission décide d’infliger au club de Bastia la sanction suivante : 2 matchs fermes et 1 match avec sursis à huis-clos du stade Armand Cesari., La sanction prend effet immédiatement.»

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Dans la foulée, le club a réagi à travers un communiqué. «Le Mans FC officialise son retour en Ligue 1 McDonald’s, après 16 années d’absence. Une montée historique, synonyme d’émotion et de fierté pour l’ensemble du Club, la ville, le département, ses partenaires et tous ses supporters. Ce retour au plus haut niveau du football français vient récompenser le travail engagé depuis 10 ans sous la présidence de Thierry Gomez et porté cette saison encore par un collectif soudé, avec notamment un staff et des joueurs pleinement investis. Le Club poursuit ainsi une dynamique sportive remarquable avec deux accessions consécutives, après avoir évolué en National jusqu’au printemps 2025. Une trajectoire qui témoigne de la solidité du projet et de la progression continue du MANS FC. Partenaires et supporters ont également joué un rôle déterminant dans cette réussite. Avec la deuxième meilleure affluence moyenne de Ligue 2 BKT, leur fidélité, leur soutien et leur énergie nous ont accompagnés tout au long de la saison, faisant du Stade Marie-Marvingt un véritable atout. L’arrivée d’OutField en tant qu’actionnaire majoritaire du Club il y a un an s’inscrit dans cette dynamique ambitieuse. En venant renforcer les structures existantes, en apportant des ressources complémentaires et en accompagnant le projet avec une vision partagée, OutField a contribué à accélérer le développement du Club et à participer à la création des conditions de cette accession en Ligue 1 McDonald’s. Le Mans FC se tourne désormais vers un nouveau défi, avec la volonté de poursuivre son développement sportif toujours avec ambition, humilité et proximité.»